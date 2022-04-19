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Tatbikat Sahnesi tüm oyunlarını Fişekhane’den çekti

Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi, tüm oyunlarını sahnelediği Fişekhane'den bir bildiri ile ayrıldığını duyurdu

Tatbikat Sahnesi tüm oyunlarını Fişekhane’den çekti
Bildiri yayımladı
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HABERTURK.COM

Erdal Beşikçioğlu'nun kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, açılışından bugüne kadar katkıda bulunduğu ve oyunlarını sahnelediği Zeytinburnu'nda yer alan Fişekhane ile çalışmasını bir bildiri yayınlayarak sonlandırdı.

'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Küvetteki Gelinler', 'Acting', "Gidion'un Düğümü", 'Miriam Yasta' gibi oyunlarla zengin repertuvara sahip Tatbikat Sahnesi’nin, oyunlarını yakında İstanbul'da başka bir salonda sahnelemeye devam edeceğini de belirttiği işte o bildiri: Tatbikat Sahnesi, 2013 yılında kurulmuş olup, o günden bu zamana kadar kendi ilkelerine sahip, değerinden ödün vermeyen, inandığı sanatından uzaklaşmadan ve bunu da eserlerinde yaşatarak bu zamana kadar gelmiştir. Kendi biletini satan Ankara ve istanbul'da hiç bir organizatörle çalışmayan bir kurumdur. Bu ilkeler çerçevesinde beraber çalışmayı düşünerek kuruluşundan bugüne emek verdiğimiz Fişekhane ile çalışmalarımızı, bu etik sebeplerden ötürü sonlandırmış bulunmaktayız. Nisan ve Mayıs ayında Fişekhane Ana Sahne ve Black Box da plan tüm oyunlarımız, bu etik değerler çerçevesinde iptal olmuştur. Tiyatro bir ticarethane değil, bir sanat dalıdır. Bundan sonra İstanbul'da devam edeceğimiz tiyatro sahnemizi ve yerimizi en kısa zamanda siz seyircilerimize ileteceğiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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