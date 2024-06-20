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        Haberler Gündem Güncel Tatilciler akın etmişti: 'Sakin Kent'te 4 günde 200 ton çöp toplandı | Son dakika haberleri

        Tatilciler akın etmişti: 'Sakin Kent'te 4 günde 200 ton çöp toplandı

        Muğla'da günübirlik tatilcilerin akın ettiği, 6 bin yerleşik nüfusa sahip Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı tatilinde günlük 80 bin kişiyi ağırladı. Normal günlerde ortalama 20 ton çöp çıkan Akyaka'da, Kurban Bayramı'nın ilk dört gününde 200 ton çöp toplandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:09
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        6 bin nüfusun yaşadığı Akyaka, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günlük 80 bin kişi ağırladı.

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        250 metre uzunluğunda sahili, 1700 metre uzunluğundaki Kadın Azmağı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akyaka, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 200 ton çöp biriktirdi.

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        Normal günlerde 20 ton çöpün çıktığı Akyaka'da Kurban Bayramı'nda çıkan çöp günlük 50 tona ulaştı.

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        Ula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Erez, "Normal günlerde Akyaka'dan rutin olarak 20-25 ton çöp çıkar. Ama son dört güne baktığımızda toplamda 200 tona aşkın çöp var. Yaklaşım 150-170 noktadan çöp alıyoruz. Burada trafik çok yoğun, büyük araçlar giremiyor, küçük araçlarla hatta gece ekstra ekip çıkardık. Büyük poşetleyip büyük arabalara yetiştiriyoruz. Normalde 23 personelimiz var. Bayramda bu sayısı 40'ı çıkardık. Diğer birimlerden takviye yaptık. Çöpün araç ile alınamadığı noktalarda elle tek tek toplanıyor. Arabanın giremeyeceği noktalarda arkadaşlar sırtında taşıyor çöpü. Birey olarak herkes çok temiz ama toplum olarak çok kötüyüz" dedi.

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        #Muğla Akyaka
        #kurban bayramı tatili
        #çevre kirliliği
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