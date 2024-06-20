Tatilciler akın etmişti: 'Sakin Kent'te 4 günde 200 ton çöp toplandı

Ula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Erez, "Normal günlerde Akyaka'dan rutin olarak 20-25 ton çöp çıkar. Ama son dört güne baktığımızda toplamda 200 tona aşkın çöp var. Yaklaşım 150-170 noktadan çöp alıyoruz. Burada trafik çok yoğun, büyük araçlar giremiyor, küçük araçlarla hatta gece ekstra ekip çıkardık. Büyük poşetleyip büyük arabalara yetiştiriyoruz. Normalde 23 personelimiz var. Bayramda bu sayısı 40'ı çıkardık. Diğer birimlerden takviye yaptık. Çöpün araç ile alınamadığı noktalarda elle tek tek toplanıyor. Arabanın giremeyeceği noktalarda arkadaşlar sırtında taşıyor çöpü. Birey olarak herkes çok temiz ama toplum olarak çok kötüyüz" dedi.