Tavuk eti üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde14,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 16,6 arttı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,5 arttı.

Bir önceki ay 202 bin 521 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 18,4 oranında artarak 239 bin 876 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 518 milyon 267 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında yüzde 6,9 oranında artarak 1 milyar 623 milyon 487 bin adet oldu.