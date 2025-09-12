Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.332,91 %-0,48
        DOLAR 41,3697 %0,10
        EURO 48,5996 %0,05
        GRAM ALTIN 4.855,78 %0,57
        FAİZ 40,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 56,09 %1,52
        BITCOIN 115.227,00 %0,70
        GBP/TRY 56,1181 %-0,07
        EUR/USD 1,1739 %0,04
        BRENT 65,90 %-0,71
        ÇEYREK ALTIN 7.939,20 %0,57
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tavuk eti üretimi arttı - Alışveriş Haberleri

        Tavuk eti üretimi arttı

        Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,8 tavuk eti üretimi yüzde 16,6 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk eti üretimi arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

        Buna göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde14,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 16,6 arttı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,5 arttı.

        Bir önceki ay 202 bin 521 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 18,4 oranında artarak 239 bin 876 ton oldu.

        Bir önceki ay 1 milyar 518 milyon 267 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında yüzde 6,9 oranında artarak 1 milyar 623 milyon 487 bin adet oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!