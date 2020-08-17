Pop star Tavy Pistiu, geçtiğimiz gün korkunç bir kaza sonrası hayatını kaybetti. Olay, Romanya'nın Ploiesti kentindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

Aracın yolcu koltuğuna oturan Pistiu, bir tarafta aracın teybini açarken bir taraftan da cep telefonu ile o anları çekiyordu.

29 yaşındaki pop yıldızı arada sırada da eşini görüntüye alıyordu. Ancak bir anlık dikkatsizlik sonucu, çiftin bulunduğu araca bir tren çarptı.

Pistiu'nun çektiği videoda hemzemin geçitte eşinin sağına ve soluna baktığı ancak yine de kendilerine doğru gelen treni fark etmedi.

Tren, araca pop yıldızının olduğu taraftan çarptı. Tavy Pistiu, kazada yaşamını yitirdi. Pistiu'nun eşi de ağır yaralandı.

Polis olayın ardından bir açıklama yaparak kazanın hemzemin geçitte gerekli kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtti.

Kazadan sonra çiftin içinde bulunduğu araç, kullanılmaz hale geldi.