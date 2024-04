Tayfun Duygulu'dan doğum günü paylaşımı

Tayfur duygulu, sosyal medya hesabından 54'üncü yaş gününü kutladı. Duygulu, eşi Isabella Duygulu ile birlikte olduğu fotoğrafa; "Her günümü ayrı bir doğum günü seremonisi gibi yaşatan, her an sevmeyi, aşkı, sevilmeyi öğreten canımın içi sevgilim...Karşıma çıkan en özel ve güzelsin. Benim kanatsız meleğim, seni sevmelere doyamıyorum. Aşk sensin bende aşığın. Sen benim balımsın. Yine ellerin ile yaptığın pastan muhteşem. Gözlerimin gördüğü son güne kadar seninle yeniden doğmak dileğiyle" notunu düştü.