Tayland Prensesi, cunta liderine karşı başbakan adayı oldu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Tayland Kralı'nın ablası Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, süpriz bir kararla 24 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde Thai Raksa Chart Partisi'nin başbakan adayı oldu.
Siyasi gözlemcilere göre "siyasi depreme" neden olan karar askeri cuntayla kraliyet ailesini karşı karşıya getirecek.
Ülkede kraliyet ailesini eleştirmek 15 yıla kadar hapisle cezalandırıldığı için artık bu ünvanı resmen taşımasa da Prenses'e muhalefetin fiilen imkansız hale geleceği belirtiliyor.
1972'de bir yabancıyla evlenebilmek için unvanından feragat eden 67 yaşındaki Ubolratana, hâlâ, ülkede geleneksel olarak siyaset üstü görülen kraliyet ailesinin mensubu olarak kabul ediliyor.
Tayland'da 2014'ten sonraki askeri darbeden sonra ilk kez genel seçimler yapılacak.
Thai Raksa Chart Partisi, Ubolratana'nın adaylığını onayladı. Ubolratana başbakanlığa aday olan ilk kraliyet ailesi mensubu.
Prenses Ubolratana'nın, seçimdeki baş rakibi, "ülkede barış ve düzeni korumak" için aday olduğunu açıklayan darbe ve cunta lideri Prayut Chan-o-cha olacak.
Ubolratana'nun partisi Thai Raksa Chart'ın, 2006'da darbeyle devrilen ancak partisini sürgünden yönetmeye devam eden eski Başbakan Taksin Şinavatra'yla ittifak yapıyor.
Thai Raksa Chart, ordunun Taksin'in partisi Peu Chart'ı feshetme tehdidinden sonra kurulmuştu. Ubolratana'nın da Taksin'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.
Prenses'in adaylığından önce seçim yarışının Taksin'in müttefikleriyle kraliyet ve cuntaya yakın siyasi partiler arasında geçeceği düşünülüyordu.
Chulalongkorn Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Thitinan Pongsudhirak, kararı "siyasi bir deprem" olarak niteledi.
Thitinan, adaylık kararının görece küçük bir parti olan Thai Raksa Chart'ı bir anda seçimin ana aktörü haline getirdiğini söyledi.
Thai Raksa Chart Partisi'nden yapılan açıklamada, "Ubolratana'nın adaylık teklifimizi kabul etmesinden büyük onur duyuyoruz" denildi.
Açıklamada, Prenses'in Tayland'la ilgili kaygıları olduğu ve ülkeyi yoksulluktan çıkartmak istediği belirtildi.
Thai Raksa Chart Partisi'nin lideri Preechapol Pongpanich de Prenses'in "bilgili ve çok uygun bir aday" olduğunu söyledi.
Preechapol, "Adaylığının hukuksal açıdan bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama Seçim Komisyonu'nun adaylığı onaylamasını beklemek zorundayız" dedi.
'Kral'ın kardeşine karşı kampanya yürütmeye kim cesaret edebilir?'
Prenses'in adaylığının ülke siyasetini nasıl şekillendireceği henüz belli değil.
Thitinan'a göre, Prenses dışarıdan biri olarak Tayland siyasetinde birleştirici bir rol oynayabilir. Ancak aynı zamanda adaylığı orduyla kraliyet ailesinin karşı karşıya getirecek bir kutuplaşmaya da neden olabilir.
Tayland'daki Naresuan Üniversitesi'nden Asya uzmanı Paul Chambers da, kraliyet ailesini eleştirmeyi suç sayan yasa kapsamına girmese de Prenses'e açık açık muhalefet etmenin çok zor hale geleceğini söylüyor.
İngiliz Guardian gazetesine konuşan Chambers, "Kral'ın kızkardeşine karşı kim kampanya yürütme cesareti gösterebilir ki? (Cunta lideri) Prayut'a karşı açık bir tehdit çünkü Taylandlıların gözünde bir darbe liderinden daha fazla meşruiyeti var" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.