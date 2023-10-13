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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu hazırlıkları sürüyor! Rus lider Putin: Bu kabul edilemez

        İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu hazırlıkları sürüyor! Rus lider Putin: Bu kabul edilemez

        Rus lider Putin, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok sayıda sivil can kaybına yol açacak, bu kabul edilemez" dedi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.10.2023 - 13:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:41
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        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirmeyi planladığı kara operasyonunun "kabul edilemez" olduğunu ve bunun çok sayıda sivil kaybına yol açacağını söyledi.

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        İsrail-Hamas çatışmaları yedinci gününde devam ederken İsrail ordunun kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. Rus lider Putin de İsrail'in olası kara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Putin, yerleşim bölgelerinde ağır silahların kullanıldığını söyleyerek, "Tüm taraflar için ciddi sonuçları olacak" dedi.

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        İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler'den Gazze'de bulunan 1.1 milyon Filistinlinin tahliye edilmesini talep etmesiyle kara operasyonu ihtimali güçlendi.

        Bunun "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Putin, "Sivil kayıplar olacak, bu kesinlikle kabul edilemez. Şimdi asıl mesele kan dökülmesini durdurmak" dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimr Putin
        #israil
        #gazze
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