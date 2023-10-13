İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu hazırlıkları sürüyor! Rus lider Putin: Bu kabul edilemez Rus lider Putin, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok sayıda sivil can kaybına yol açacak, bu kabul edilemez" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirmeyi planladığı kara operasyonunun "kabul edilemez" olduğunu ve bunun çok sayıda sivil kaybına yol açacağını söyledi.

Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da Haberi Görüntüle

İsrail-Hamas çatışmaları yedinci gününde devam ederken İsrail ordunun kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. Rus lider Putin de İsrail'in olası kara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, yerleşim bölgelerinde ağır silahların kullanıldığını söyleyerek, "Tüm taraflar için ciddi sonuçları olacak" dedi.

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İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler'den Gazze'de bulunan 1.1 milyon Filistinlinin tahliye edilmesini talep etmesiyle kara operasyonu ihtimali güçlendi.

Bunun "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Putin, "Sivil kayıplar olacak, bu kesinlikle kabul edilemez. Şimdi asıl mesele kan dökülmesini durdurmak" dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.