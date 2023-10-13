Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldürdüğü, annesinin erkek arkadaşı Bilgin İ'yi ise yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık A.A.Ö. (17) ile tutuksuz yargılanan sanığın babası A.Ö. katıldı.

27 YIL 11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

AA'da yer alan habere göre avukat ve sanıkların son sözlerini dinlemesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.A.Ö'ye "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay, "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 27 yıl 11 ay hapis verdi.

BABA İÇİN BERAAT KARARI

Heyet, sanığı azmettirdiği öne sürülen babası A.Ö'nün ise beraatına hükmetti.