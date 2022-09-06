TBF: FIBA'nın kararına karşı haklarımızı CAS'ta arayacağız

DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu´nda A Erkek Milli Takımımız, 4 Eylül 2022 Pazar günü organizasyonun ev sahiplerinden Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş; Tiflis Arena'da oynanan müsabaka esnasında ve karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden koridorlarda büyük bir arbede yaşanmıştı. Bu olayın yanı sıra Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin müsabakanın bitime 4 dakika 48 saniye kala milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda yapmış olduğumuz kural hatası itirazının reddedilme kararını kınıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; `Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği´ için itirazı reddeden FIBA´nın bu kararını kabul etmiyoruz. Alınan karar ile ilgili tüm haklarımızı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS´ta arayacağız. Bizler ayrıca Milli Takımımızdaki sporcular ve teknik ekibimize güveniyor, Avrupa´da basketbolun yönetiminde söz sahibi olan FIBA´nın adil bir yönetim iklimi oluşturmadığı takdirde Avrupa basketbolunun bulunduğu noktadan daha da kötüye gideceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.