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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı’nı Meclis’te misafir etti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve beraberindeki heyeti Meclis’teki makamında ağırladı. Esedov’un, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Başbakanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hoş geldiniz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı’nı Meclis’te misafir etti
HABERTURK.COM

Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun, dünyada eşi bulunmayan bir yakınlık ve samimiyette olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, “Bizler “Tek Millet İki Devlet” diyebilen,hem iyi günde hem kötü günde diğerinin yanında tereddütsüz durabilen iki kardeş ülkeyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde, Azerbaycan’ın 44 gün gibi kısa bir sürede topraklarını işgalden azat etmesinin Türk milleti tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandığını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan dört siyasi parti, Ermenistan’ın saldırılarına başlamasından hemen bir gün sonra, 28 Eylül 2020 tarihinde Ermeni saldırganlığını en kuvvetli şekilde kınayan ortak bir bildiri yayımladı. 10 Aralık’ta Azadlık Meydanı’nda Mehmetçiğimizin Azerbaycan Ordusuyla birlikte geçit yaptığı Zafer Töreni, ilişkilerimizin geldiği seviyeyi gösteren bir gurur nişanesi oldu.”

Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya ilişkin vizyonunun; bölgesel sahiplenme temelinde istikrar, ortak güvenlik ve iş birliği alanı oluşturulması olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Şentop, “Bu çerçevede, Yukarı Karabağ’ın geleceği için Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teklifi olan 'çok taraflı bölgesel iş birliği platformu kurulması' önerisini destekliyoruz. Bugüne kadar saldırganlığı ve hukuksuzluğu tercih ederek onca tarifsiz acıya sebep olan Ermenistan’ın, bu defa doğruyu yaparak barışın ortağı olmasını bekliyoruz. İyi niyetle ve samimi davrandığı takdirde, Ermenistan’ın atacağı olumlu adımlara aynı anlayışla karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.” dedi.

“BİR VE BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Şentop, iki ülkenin dostluğunun sadece siyasi konulardan ibaret olmadığının altını çizerek, otuz yıl önce tasavvur edilemeyecek projelerle bölgenin çehresinin değiştirildiğini ve otuz yıllık işgalin bıraktığı hasarın onarılmasında, Azerbaycan’ın yapıcı gücünün yeniden imar sürecinde dünyaya gösterilmesinde Türkiye’nin “bir ve beraber” olmaya devam edeceğini vurguladı.

Şentop, iki ülke arasında, dostluk ve kardeşliğin, Parlamentolar arasında mevcut mükemmel seviyedeki ilişkilerde de vücut bulduğunu belirterek, 18-20 Ekim 2020 tarihlerinde parlamento heyetiyle Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini, Azerbaycan Millî Meclisi Genel Kurulu’na hitap ettiğini hatırlatarak, bu temasların Meclisler arasında mevcut ilişkileri daha da derinleştireceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

“Fransa Senatosu'nun sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”nin tanınmasına yönelik aldığı akıllara ziyan karar karşısında Meclisimizdeki dört siyasi parti bir araya gelerek 27 Kasım 2020 tarihinde benim de imzacısı olduğum ortak bir bildiri yayımladı.” diyen Şentop, bildiride, Fransa Senatosu'nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı kararını en sert şekilde kınadıklarının altını çizdi.

ABD SENATO ÜYELERİNİN BAŞKAN BİDEN'A GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Konuşmasında, geçtiğimiz hafta 54 ABD Senatosu üyesinin Türkiye ve Azerbaycan aleyhine bir mektup kaleme alarak ABD Başkanı Biden’a gönderdiğini söyleyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi 87 milletvekilimiz, söz konusu mektuba karşı tepkimizi en kuvvetli şekilde ortaya koyan yazılı bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada, “30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının 1/5'ini işgal ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 ayrı kararıyla kabul ve tescil edilen, başta Hocalı olmak üzere birçok şehirde masum çocuk ve kadınları katleden saldırgan Ermenistan'ı kınamak yerine kendi toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan'ı ve uluslararası hukukun gereği olarak yanında duran Türkiye'yi hedef alan eleştiriler yöneltilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı” en üst perdeden ifade edildi. Konuyla ilgili olarak Millî Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova ile telefonda görüştüm. Meclisinizdeki ABD Dostluk Grubunun da 14 Şubat 2021 tarihinde bir açıklama yayımlayarak bahse konu mektuba tepki göstermesini büyük memnuniyetle karşıladık.”

Başbakan Esedov şahsında AKPM Genel Kurulunda, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı için gerçekleştirilen seçimde Türkiye adayı Leyla Kayacık’a destek veren Azerbaycan delegasyonunun tüm üyelerine bir kez daha teşekkür eden Şentop, “Hocalı Katliamı"na ilişkin olarak da, “Bundan 29 yıl önce, Ermenistan askerî güçleri tarafından, kardeşimiz ve soydaşımız Azerbaycan halkını hedef alan ve insanlık tarihine "Hocalı Katliamı" olarak geçen vahşet, 21. asrın en büyük acılarından birisi olarak hafızalara kazınmıştır. Önümüzdeki hafta, Meclisimizin çatısı altında, Hocalı Katliamı’nın 29. yıl dönümünde, Büyükelçiliğinizin de iş birliğiyle bir resim sergisi düzenleyeceğiz. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde katliamı bir kere daha tel'in edeceğiz.” dedi.

Meclis Başkanı Şentop konuşmasında ayrıca, iki ülke arasındaki ulaştırma koridorlarının da önemine değinerek, Nahçıvan ile Azerbaycan anakarası arasında kurulması planlanan bağlantının çok önemli ve hayırlı bir girişim olduğu ve zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Şentop, Kars’tan Nahçıvan’a inşa edilmesi öngörülen demiryolu hattının da Nahçıvan’ın stratejik önemini artıracağını da vurguladı.

Şentop sözlerini, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 15 milyar Dolar olduğunu kaydederek, “Bu hedefe ulaşmak için gerekli siyasi irade ve potansiyelimiz mevcuttur. 9. Dönem KEK Toplantısı çerçevesinde, ülkelerimiz için bu minvalde önemli bir ilerleme ortamı sağlanmasını temenni ediyorum.” diyerek tamamladı.

"10 MİLYONLUK AZERBAYCAN HALKI DA BİR NEFER GİBİ TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Konuk Başbakan Esedov ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olmaktan ve TBMM Başkanı Şentop tarafından kabul edilmekten gurur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“13 Türk vatandaşının katledilmesi bizi de sarstı Sayın Meclis Başkanı size ve bütün milletvekillerine, Türk halkına başsağlığı diliyorum. Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Hem 13 şehidi hem diğer terör örgütü tarafından hayatlarını kaybetmiş şehitleri ve bizim şehitlerimizi Allah rahmet eylesin.

Ben Azerbaycan halkının yaşadığı en çetin günlerde Ermenistan’ın saldırdığı ve 44 günlük savaşta ilk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere siz sayın Meclis Başkanı ve diğer Türkiye’nin devlet adamları, milletvekilleri bütün Türk halkı ilk dakikadan itibaren bizim yanımızdaydınız. Bu bizim gücümüze güç verdi, biz bundan güçlendik. Bütün dünya bildi ki Azerbaycan yalnız değil ve sonuna kadar bizim yanımızda oldu. Azerbaycan halkı bu desteği hiç aklından çıkarmayacak. Büyük Türkiye ve Türk halkı bilmelidir ki 10 milyonluk Azerbaycan halkı da bir nefer gibi daima Türkiye’nin yanında olacaktır.”

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