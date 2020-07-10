Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları şöyle;

Aslında Ayasofya cami olarak ibadete açılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın yayınlanmış olduğu kararname ile kararın uygulanma usulüne dair bir işlem bu. Bununla da bizim camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na geçmiş oluyor.

"ONUN DÖNEMİNDE AÇILMASI ANLAMLI"

Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştı. Hedef, rüya olarak yer aldı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin sloganıydı. O dönemin gençlik liderlerinden Cumhurbaşkanımız gayret gösteren bir kişiydi. Onun döneminde Ayasofya'nın açılması hakikaten anlamlı.

"DİĞER CAMİLERİN DE VAKFİYELERİ VAR"

Danıştay kararı birçok bakımdan, uluslararası hukuk bakımdan değerlendirmeler içeriyor. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan bir vakıfta cami olarak kullanılmasına yönelik hüküm var. Diğer camilerin de vakfiyeleri var. Dolayısıyla bu amacın değiştirilmesi doğru değil. Bu konu sadece Türkiye'nin değil başka ülkelerin de mesela Kıbrıs'ta İngilizlerin yönetiminde aslına uygun kullanılması yönünde düzenlenmiş.

"İLLA MÜZE OLMASI GEREKMİYOR"

İç hukuk çerçevesinde vakfiyenin amacına uygun olarak kullanılmasıdır. Uluslararası hukukta dünya kültür mirasına yapı olmasıyla ilgili ülkelerin yaptığı açıklamalar var. Dünya kültür mirasına ait olan Sultanahmet, Şehzadebaşı Camii de var. İlla dünya kültür mirasına dair olması için müze olması gerekmiyor. Bütün insanlık için değerli, kıymetli eserin korunması konusunda bir yaklaşım, bir delegasyon, Türkiye'nin de buna katılması. Uluslararası sözleşmelere göre belirleneceği anlamına gelmiyor. Egemenlik hakları, iç hukuktaki düzenlemelere göre bu işlerin yürütüleceğine dair hükümler var.

"BUNLARIN HEPSİ SİYASİ MÜLAHAZADIR"

Türkiye'nin buraları nasıl kullanacağına dair karar verme yetkisi var. Bu açıdan da bir problem yok. Bunların hepsi siyasi mülahazalardır, şahsi fikirlerdir. Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile kıymeti var. Büyük düşünür, şair üstad şair Sezai Karakoç'un metafizik yaklaşımı var. Ayasofya'nın yapılış tarihi ile hazreti peygamber aleyhisselamın doğum tarihi ile ilişki kurularak, onunla metafizik bir irtibatının bulunduğuna dair yaklaşım var. Bu anlayış günümüze kadar birçok düşünür, fikir adamı tarafından paylaşılmıştır.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA CUMA GÜNÜ..."

Milletimizin gönlünde Ayasofya'nın cami olması yönünde bir karar vardır. Bu kararla uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki hasret sona ermiştir. Milletimiz için hayırlı olsun. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Danıştay'ı tebrik ediyorum, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda hazırlıklar biter. Önümüzdeki hafta içerisinde Cuma'ya kadar bu konuda adım atılır.