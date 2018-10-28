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TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kıtaların, inançların, kültürlerin buluşma noktası olan Türkiye'de, Cumhuriyet'in geleceğinin gençler olduğunu belirterek, "Milli ve manevi değerlerimizden beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığıyla ülkemiz daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir." ifadelerini kullandı

28.10.2018 - 21:01 | Güncelleme: AA

Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, hürriyet ve bağımsızlığı esas alıp eşit vatandaşlık hukukuna dayanan Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95'inci yılının kutlandığını belirtti.

Türk milletinin her ferdini ortak hedef ve inanç etrafında birleştirerek devleti muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayesi taşıyan Cumhuriyet'in, 95 yıl önce ilan edildiğini hatırlatan Yıldırım, farklılıkların sevgi, hoşgörü, barış ve dayanışma duyguları içinde bir arada yaşaması idealine en uygun sistem olan Cumhuriyet'in ilan edilmesinin, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren birçok millete örnek olduğuna ve dünya devletler ailesinin onurlu bir üyesi olarak yer almalarının da önünü açtığına işaret etti.

Osmanlı Devleti'nin varisi olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, 95 yıllık süreçte tam bağımsızlık hedefine uygun olarak ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli adımlar attığını dile getiren Yıldırım, "Bu süreçte millet ve devlet olarak zaman zaman sancılı, sıkıntılı hadiselerle de karşılaştık ancak yılların getirdiği devlet tecrübesi, toplumsal dayanışma ve ortak aklın rehberliğinde zorlukları aşmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Milli iradenin tecelligahı ve milli mücadelenin karargahı olan TBMM'nin, Cumhuriyet'i ilan eden iradenin de sahibi olduğu vurgulayan Yıldırım, bağımsızlık ve hürriyet şiarından hiçbir zaman sapmayan TBMM'nin, milli bekayı ilelebet yaşatacak kararların altına imza atmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Yıldırım, kıtaların, inançların, kültürlerin buluşma noktası Türkiye'de, Cumhuriyet'in geleceğinin gençler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizden beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığıyla ülkemiz, daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir. Al bayrağımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız anlamlı gün vesilesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. TBMM'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizi hürriyetine kavuşturup devletimizi bağımsızlaştıran kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."

 

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