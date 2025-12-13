Habertürk
        TBMM'deki taciz iddiasına 3 tutuklama

        TBMM'de taciz iddiasına ilgili olarak 3 şüpheli tutuklandı

        TBMM'de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.12.2025 - 18:28 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:53
        TBMM'deki taciz iddiasına 3 tutuklama
        TBMM’de yürütülen taciz soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mevcutlu olarak savcılığa getirilen şüphelilerin ifadeleri alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nce değerlendirildi. Mahkeme, R.Ç. hakkında adli kontrol kararı verirken, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verdi.

        Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

        NE OLMUŞTU?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını ifade eden D.K.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

