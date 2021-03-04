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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyet KKTC'de temaslarda bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Komisyonu heyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyet KKTC'de temaslarda bulundu
AA

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindekiler, sırasıyla KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Ersan Saner ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, kabul sırasında yaptığı açıklamada, Kılıç ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs konusu bağlamında çok anlamlı bir gün olduğunun altını çizen Ertuğruloğlu, 4 Mart 1964'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 186 sayılı kararı alarak, Kıbrıs konusunun anlaşma sağlanması yönündeki engeli oluşturduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, "BM, Rum tarafını ortaklık cumhuriyetini bozarak, tek taraflı bir şekilde BM Genel Kurulu'nda üye ülke diye oturtmakla sorunu çözmeye yardımcı olabilecek bir kuruluş olmaktan çıkmıştır ve sorunun tarafı oldu." dedi.

Ziyaretin, BM öncülüğünde 27-29 Nisan'da gerçekleştirilecek, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de yer alacağı 5+1 formatındaki gayriresmi toplantısının öncesinde gerçekleşiyor olmasının da çok anlamlı olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs davası, Türk milletinin ulusal davasıdır, sadece Kıbrıs Türkünün davası değildir. Ulusal davalar birlikte belirlenir, savunulur ve ileriye götürülür. Bu zeminde de Dışişler Komisyonunun KKTC'ye yapmakta olduğu ziyareti çok önemsiyoruz." dedi.

Ertuğruloğlu, 5+1 toplantısının Türkiye'nin önerisi olduğunun altını çizerek, 5+1'in 52 yıllık sözde toplumlararası görüşme sürecinin bir devamı olmadığını ve 2017'de Crans Montana'da çöken sürecin kaldığı yerden devamı da olmadığını söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, 5+1'in tek bir amacının, müzakere edilecek ortak bir zeminin olup olmadığının belirlenmesi olacağını vurguladı.

- "Kıbrıs Türkünün davasını birinci öncelik olarak görüyoruz"

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, sıcak karşılama için teşekkür ederken, bu ziyareti uzun zamandır planladıklarını ancak pandemi nedeniyle ziyareti bu zamana ertelendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını ileten Kılıç, heyette bulunan diğer siyasi parti vekilleri vesilesiyle de TBMM'de temsil edilen partilerin genel başkanlarının da selamını iletti.

Kılıç, "KKTC ve Kıbrıs Türkünün davası ve varoluşsal haklarına Türkiye olarak önem veriyoruz ve birinci öncelik olarak görüyoruz. Kıbrıs davası, uluslararası camia içerisinde haksızlıklara maruz bırakıldığınız amasız her zaman arkasında durduğumuz ve duracağımız bir davadır. TBMM olarak da biz her zaman bu noktadaki çalışmalarınızı, çabalarınızı ve iradenizi destekliyoruz." dedi.

Yakın zamanda TBMM'den, bir parti hariç, tüm partilerin destek vermiş olduğu, özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylardan sonra bir deklarasyon yayımlandığını hatırlatan Kılıç, bu deklarasyonun temel amaçlarından birisi de Ada'da Kıbrıs Türk toplumunun ve KKTC'nin haklarının korunmasının olduğunu kaydetti.

Dışişleri Komisyonu heyetindeki milletvekilleri de birer selamlama konuşması yaptı.

- "İki egemen eşit devlete dayalı çözüm, Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazıdır"

Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Başbakan Saner'i Başbakanlık'ta ziyaret etti.

Başbakan Saner, KKTC'nin Türkiye dışında herhangi bir ülke tarafından tanınmadığını, yurt dışına olan tüm açılımlarını ana vatan Türkiye üzerinden yaptıklarını vurguladı.

KKTC'nin sesinin Türkiye vesilesiyle çıkmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Saner, Türkiye'nin yaptığı katkının önemine dikkati çekti.

Saner, "Yakın zamanda 5+1 müzakere sürecimiz var. Orada da ana vatanla birlikte Kıbrıs Türk halkının haklı davasını savunmak için orada olacağız. Buradaki en temel tarzımız, iki egemen eşit devlete dayalı çözüm Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazıdır." dedi.

Dün Ankara'da çok verimli temaslar gerçekleştirdiğini dile getiren Saner, Türkiye'den KKTC'ye 20 bin Kovid-19 aşısının daha gelmesiyle toplam 100 bin aşıya ulaştıklarını kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti olarak güncel konularda fikir alışverişinde bulunmak, TBMM Başkanı Şentop'un selamlarını iletmek üzere KKTC'ye geldiklerini ifade ede Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına riayet ederek KKTC ziyaretini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıç, "Önemli bir tarihte gelecekte yapabileceğimiz çalışma ve müzakereler için fikir alışverişinde bulunmak üzere sizleri ziyaret ediyoruz. Bizleri ağırlamanız için teşekkür ediyoruz. Her zaman Türkiye ve TBMM olarak KKTC'nin egemenlik haklarıyla ilgili her konuda her zaman yanınızdadır." ifadesini kullandı.

- "Pandemiyle ilgili hepimiz sıkıntılı günlerden geçirmekteyiz"

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu Cumhuriyet Meclisi'nde ziyaret etti.

Sennaroğlu, Türkiye ile sarsılmaz ilişkilerinin artarak devam etmesinin kendilerini ve KKTC halkını mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı destekler ve Kovid-19 aşılarının gönderilmesiyle ilgili teşekkür eden Sennaroğlu, "Pandemiyle ilgili hepimiz sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Uluslararası siyaset de kendi dinamikleriyle ilerlerken, bunları göz ardı etmek gibi bir lüksümüz olamaz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, nisanda Kıbrıs meselesiyle ilgili yapılacak olan 5+1 konferans ve bölgemizdeki sıcak çatışmalar, dış politikadaki ana gündem maddelerini oluşturmaktadır." dedi.

Sennaroğlu, Türkiye ile KKTC'nin el ele gönül gönüle ve omuz omuza olduğu sürece kimsenin haklarına dokunamayacağını söyledi.

- "Kendimizi evimizde hissediyoruz"

KKTC ziyaretini daha önce planladıklarını ancak pandemi nedeniyle ertelediklerini söyleyen Kılıç, "Önemli bir tarihte burada bulunuyoruz. Sizlerle olan gönül bağımız sayesinde kendimizi KKTC'nin parçası olarak görüyor, evimizde hissediyoruz. Bizlere böyle hissettirdiğiniz teşekkür ediyoruz." dedi.

Kılıç, ileriye dönük çalışmalarda TBMM ve Dışişleri Komisyonu olarak KKTC ile birlikte olacaklarını vurguladı.

Kılıç'a ziyareti sırasında, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir​​, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin​ eşlik etti.

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