TCDD işçi alımı başvurularında son gün! TCDD işçi alımı şartları ve kadro dağılımı
TCDD, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 işçi alımı yapacağını duyurdu. 2 Eylül'de başlayan başvuru süreci, bugün tamamlanıyor. İlgilenen adayların önce başvuru yapması gerekiyor ardından yapılacak sözlü sınav ve KPSS puan ortalaması ile kesin sonuçlar belirlenecek. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 109 işçi alımı yapıyor. Kadro dağılımı 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olarak belirtilen ilanda başvurular bugün tamamlanıyor. İlgilenen adayların başvurularını gün içerisinde tamamlaması ve ardından sözlü sınav tarihini beklemesi gerekiyor. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları...
TCDD 109 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!
TCDD Manisa, İstanbuıl, Zonguldak, Adıyaman ve Sivas gibi farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alıyor.
TCDD 109 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İlgilenenlerin 2 Eylül ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. İlk adımdan sonra seçilen adaylar için bir de sözlü sınav tarihi ilan edilecek.
TCDD 109 İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden değerlendirilecek. Final puanını; yüzde 60'ı sözlü sınav, yüzde 40'ını ise KPSS puanı belirleyecek.