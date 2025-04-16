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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB NİSAN 2025 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak, yükselecek mi?

        TCMB faiz toplantısı tarihi Nisan 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı faiz kararını açıklamak üzere bir araya gelecek. Hatırlanacağı gibi Para Politikası Kurulu, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirmişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Nisan TCMB Nisan ayı faiz toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 20:57 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:20
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        Nisan ayı Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, gerçekleşecek olan toplantının ardından nisan ayı faiz kararını duyurulacak. Bu kapsamda Merkez Bankası faiz toplantısında çıkacak olan faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler yükselecek mi, düşecek mi, sabit mi kalacak?" İşte detaylar...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası faiz kararı 17 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

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        MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

        Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

        PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

        Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

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        MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

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