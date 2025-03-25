TCMB faiz kararı ne zaman? PPK toplantı tarihi nedir?
Mart ayında faiz kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantı tarihi merak ediliyor. Bu ay Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdi. Peki, TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
Gözler yılın üçüncü faiz kararı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Mart ayında faiz indirimine giden TCMB'nin bir sonraki toplantıda alacağı karar merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB, yılın üçüncü faiz kararını 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.
2025 TCMB MART FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermişti.