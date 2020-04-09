Tedbirlere uyun! Hastalığın gidişatını halk belirleyecek

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Dünyanın aylardır tüm detaylarını korku ve kaygıyla izlediği tek gündem maddesi Covid-19 pandemisinin gündemimizde kalmaya devam edeceği açık.

Uzmanlar kısa zamanda ortaya çıkan ağır bilançonun tehlikenin büyüklüğünü gösterdiğini ve tedbir alınmayıp, alınan tedbirlere uyulmaması halinde olabileceklere dair bilimsel öngörülerin düşünülenden çok daha vahim olacağını söylüyor. Veriler, Covid-19 pandemisinde bugüne kadar enfekte olan 1.5 milyonu aşkın kişi olduğunu ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 90 bine yaklaştığını gösteriyor.

Tüm dünyada halen 1 milyona yakın kişide aktif enfeksiyon bulunuyor ve bunların yüzde 5’e yakınının durumunun kritik seviyede olduğu belirtiliyor. Türkiye’de bu salgından etkilenenlerin sayısı şimdilik 38.226 kişiyken yaşamını yitiren hasta sayımız 812 olarak açıklandı. Hadi gelin alınan ve alınmaya devam eden tüm kararlara rağmen hala üzen ve korkutan bu pandemide hiç önlem alınmadığı senaryosundan yola çıkalım ve “O zaman ne olur” sorusunu soralım.

SAĞLIK SİSTEMİ BİLE SORUNU ÇÖZMEYE YETMEZ

Şunu belirtmek gerek ki böyle bir senaryonun gerçekleşmesi vahim sonuçlar doğurur. Bunu biz değil konunun uzmanları söylüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara içinde bulunduğumuz sürecin çok kritik olduğunu, dünyayı kasıp kavurmaya devam eden salgında, bu noktadan sonra hastalığın gidişatını, alınacak tedbirler kadar bu tedbirlere eksiksiz uyulmasının belirleyeceğini söylüyor. Peki ya hiç önlem alınmadığı düşünülürse? Kara’nın bu soruya yanıtı şöyle; “Ülkemizde Covıd-19 mücadelesi çok ciddiye alınıp başarılı şekilde sürdürülse de en ufak bir gevşeme kabul edilemez. Tüm önlemler bırakılırsa, hastalığın bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için kabaca 4 hafta sonra illerde nüfusun yarısı hasta olur ve bu rakamın üçte ikisi son iki hafta içinde hastalanacağı için hastaneler, sağlık sistemi ya da başka bir hizmet sorunu çözmeye yetmez.”