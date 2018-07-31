Teen Titans Go! çizgi filminin eğlenceli kahramanları Genç Titanlar filmi ile 3 Ağustos’ta sinemalarda çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü isimler Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Halsey ve Jimmy Kimmel’ın seslendirdiği, Warner Bros. yapımı eğlence dolu animasyon filmi Türkiye’de 3 Ağustos’ta vizyona giriyor.

BATMAN, SUPERMAN VE WONDER WOMAN DA BU FİLMDE!

Çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden Robin ve arkadaşlarının kendi süper kahramanlık filmlerinde başrol olma yolculuğunu konu alan Genç Titanlar Filmi; heyecan ve kahkahayı izleyenlerle buluşturuyor. Batman’den Superman’e birçok süper kahramanın da boy gösterdiği Genç Titanlar filmi çocuklara tatilde keyifli zaman geçirme şansı tanıyor.

SÜPER KAHRAMANLARIN EĞLENCE DOLU FİLM YOLCULUĞU

Film; kendileri dışında tüm süper kahramanların filminin olduğunu fark eden Genç Titanlar’ın, başrol olma macerasını konu alıyor. Hollywood’un en başarılı yönetmenini ikna etmek için Tinsel kasabasına yola çıkan Genç Titan Robin ve arkadaşları, ‘Süper Kötü’lerin yanlış yönlendirmeleriyle zorlansa da başrol olmak için eğlence dolu bir maceraya çıkıyor.