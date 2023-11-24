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        Haberler Gündem Güncel Tefeciler mağdurların maaşlarına çökmüş!

        Aylık yüzde 30 faizle borç verip, ödemeyenlerin maaşlarına haciz koydurmuşlar

        Adana'da tutuklanan 2 tefecinin 38 kişiden 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve borçlarını ödemeyenleri icraya verip maaşlarının bir kısmına el koydukları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:23
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        Tefeciler mağdurların maaşlarına çökmüş!
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        Adana'da tefecilikle 38 kişiden 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Mehmet G. (62) ile Yusuf C. (59), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin, aylık yüzde 30 faizle borç verdiği, ödeyemeyenleri de icraya verip maaşlarının bir kısmına el koyduğu belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yapan Mehmet G. ile Yusuf C.'nin yakalanması için çalışma yaptı. Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 38 kişiye senet ve çek karşılığı aylık yüzde 30 faizle borç verdiği, borcunu ödemeyenleri ise icraya verip, maaşlarının bir kısmına el koyduğu bu yöntemle 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı. Bu tespitlerle harekete geçen ekipler, evlerine yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda senet, alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde arkadaşlarına borç verdiklerini, faiz uygulamadıklarını ve ödemeyenler hakkında da icra takibi başlattıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G. ile Yusuf C., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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