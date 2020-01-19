HABERTURK.COM

Trabzon'da özel bir bankada görevli iki kadın, erkek arkadaş yüzünden çıkan kavgada mahkemelik oldu. Şikâyet edilen kadın hakkında tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da özel bir bankada görevli olan T.K. (37),bir dönem aynı bankada görev yaptığı meslektaşı M.Ö.'ye (33) ait Instagram hesabından bir mesaj aldı. M.Ö.'nün Instagram hesabından "Sevgilimi ayartmaya çalışıyorsun. İşte kanıtları. Benim mahremimi herkese anlatmanın hesabını vereceksin, ahlaksız, terbiyesiz. Seni rezil edeceğim" şeklinde mesaj aldığını ileri süren T.K. polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

"BANA ATTIĞI İFTİRALARI ELE GEÇİRDİM"

Polis merkezinde ifadesi alanın T.K., kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, "Beni tehdit ediyor. Ben kendisine kesinlikle karşılık vermedim. Şahsımla ilgili bilgilere nereden ulaştığı öğrenmek istiyorum. Bu yaşananlar günlük hayatımı olumsuz şekilde etkilemektedir" dedi.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan M.Ö., ifadesinde, "Aynı bankada çalışıyorduk. Beni erkek arkadaşımdan ayırmak istedi. Bana iftira attı. Tehdit ettiği için suç duyurusunda bulundum daha sonra şikâyetimi geri çektim. Onun yüzünden başka bankaya geçtim. Benim T.'ye attığım mesajlar, bana attığı iftiralardır" dedi.

İKİ SUÇTAN HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Bankacı T.K.'nın şikâyeti üzerine dosya savcılık uzlaşma bürosuna gönderildi. Uzlaşmayı kabul etmeyen T.K. şikâyetçi olduğunu belirterek, meslektaşı M.Ö.'nün kendisine ait bilgileri nereden aldığının bulunmasını istedi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, M.Ö.'nün tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini ve adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.

M.Ö.'nün hakaret suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapsini ve adli para cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. M.Ö. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.