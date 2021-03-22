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HaberlerGündem3. SayfaŞile yolunda tehlike inatlaşma! Son dakika: Yol verme kavgası kamerada! VİDEO
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Tehlikeli inatlaşma! Şile yolunda şoke eden görüntüler

İstanbul'da akılalmaz görüntüler kaydedildi. Olayda, Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı

Şile yolunda tehlike inatlaşma! Son dakika: Yol verme kavgası kamerada! VİDEO
Şile yolunda şoke eden görüntü!
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DHA

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şile yolunda meydana geldi. İki sürücü, yol verme tartışmasına girdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmedi.

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle sürdü. Sürücüler araçlarını birbirine çarptırdı. Sürücüler şans eseri o anlarda direksiyon hakimiyetini kaybetmedi.

Bir kaç kez araçlarını yandan birbirine vurduran sürücüler hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Yoldaki akıl almaz anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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