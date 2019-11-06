Tek çocuklarda obez olma riski daha yüksek!

Yeni bir araştırmaya göre; tek çocuklar, kardeşleri olan çocuklardan daha fazla obezite riski altında olabilir.

CNN International'da yer alan habere göre; araştırmacılar, tek çocukların beslenme alışkanlıkları ve vücut ağırlığını inceledi. Buna göre; tek çocukların, kardeşi olan çocuklara göre daha az sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve içecek seçenekleri olduğunu tespit etti.

Amerikan Obezite Akademisi'nden çocuk doktoru Dr. Natalie Muth, çalışmanın küçük olmasına ve sebep-sonuç oluşturamamasına rağmen, daha ​​iyi anlamayı gerektiren ilginç bir noktaya değindiklerini söyledi.

Muth, "Buna ek olarak yapılan birkaç çalışma, tek çocukların fazla kilolu veya obez olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Neden bu oluyor? Bu çalışma bu sorunun cevabını sunamasa da, sonunda daha net cevaplar verecek araştırmaların oluşturulmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Çin'de yaklaşık 20.000 tek çocuk araştırmasında; özellikle erkeklerin fazla kilolu olma ihtimalinin yüzde 36 fazla olduğu belirtilirken, yüzde 43 daha fazla obez olma ihtimallerinin bulunduğu kaydedildi.