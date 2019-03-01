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Gebze Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde, Gülhabar ve Mustafa Oslu çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan Zeynep Oslu, 2 yaşındayken geçirdiği ateşli havale neticesinde boynunda ve bacaklarında kasılmalar meydana geldi. Zeynep solunum yetmezliği nedeniyle makineye bağlandı. Yemek hissini kaybetmesi nedeniyle Zeynep, bağlanan hortum ile özel mamalarla besleniyor. Küçük Zeynep elektrikler gidince ölümle burun buruna geliyor.
DHA'nın haberine göre anne Gülbahar Oslu, Kızım Zeynep 2 yaşındayken geçirdiği ateşli havale neticesinde bu duruma geldi. Makineye bağlı olarak yaşıyor. Kızımın bağlı olduğu bazı makineleri borç harç ile alabildik. Eşim askeri ücretle bir fabrikada çalışıyor. Kirada oturuyoruz. Komşularımızın ve mahalle sakinlerinin yardımları ile hem geçinmeye çalışıyoruz, hem de kızım Zeynep'in özel maması ve bezlerini karşılıyorlar. Bizim tek korkumuz elektriklerin uzun süre kesilmesi. Kızımın bağlı bulunduğu makine elektrik gitmesi durumunda 4 saat şarjlı olarak çalışabiliyor. Geçen hafta mahallemizde bir trafo patladı. Trafonun patlaması neticesinde 24 saat mahalleye elektrik verilmedi. Biz de bu durumu hemen öğrendiğimiz için kızımı apar topar Gebze'deki yakınımızın yanına götürdük. Yoksa kızımızı kaybedebilirdik. Gece gündüz bir an olsun kızımın yanından ayrılmıyorum, elektrikler gidecek diye korkuyoruz. Tek isteğim kızıma bir jeneratör alınması. Başka bir şey istemiyorum. dedi.
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