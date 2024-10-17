Tek kişilik oyun: 'Tomris'

Tomris Uyar'ın yapıtlarından esinlenerek yazılan tek kişilik ve tek perdelik oyun “Tomris”, kadın-erkek ilişkilerini şiirsel bir kara komedi içinde ele alan etkileyici bir tiyatro eseri. Oyun bir akıl hastanesi odasında, kendini Tomris Uyar zanneden bir okurun duygu ve düşüncelerini anlatıyor.

Janset Paçal’ın başrolünde oynadığı kara komedi, 20 Ekim’de Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 27 Ekim’de İstinye Saloon Amfi Sahne’de, 1 Aralık’ta Mall of İstanbul Biletinial Moi Sahne’de ve 13 Aralık’ta Biletinial Torium Sahne’de İstanbul seyircisiyle buluşacak. Oyun ayrıca 9 Kasım’da Mall of Antalya Biletinial Moa Sahne ve 15 Aralık’ta İzmir İstinyeArt’ta sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.