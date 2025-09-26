Habertürk
        Tek tıkla neleri kabul ediyoruz? Her girdiğimiz site bizi böyle karşılıyor: "Çerezleri kabul et" ne anlama geliyor?

        Tek tıkla neleri kabul ediyoruz? Her girdiğimiz site bizi böyle karşılıyor: "Çerezleri kabul et" ne anlama geliyor?

        İnternette gezdiğiniz her sayfada karşınıza çıkan "Çerezleri kabul et" uyarısı artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki bu küçük kutucuklara verdiğiniz onay, aslında hangi bilgilerinizi kaydediyor ve ne anlama geliyor? İşte dijital dünyanın görünmez misafirleri olan çerezlerin perde arkası...

        Giriş: 26.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 26.09.2025 - 08:30
        1

        Bir haber sitesine giriyorsunuz ve ekranda tanıdık bir mesaj: “Çerezleri kabul et.” Hepimizin neredeyse otomatik olarak onayladığı bu bildirimlerin arkasında aslında kişisel verilerimizi doğrudan ilgilendiren önemli detaylar var. Peki bu çerezler neden var ve bizi nasıl etkiliyor?

        2

        ÇEREZLERİN TANIMI

        İnternette gezinirken neredeyse her sitede karşımıza çıkan “Çerezleri kabul et” ifadesi aslında küçük veri dosyalarını işaret eder.

        3

        Çerezler, kullanıcıların ziyaret ettikleri sitelerdeki tercihlerini, giriş bilgilerini veya davranışlarını hatırlamak için tarayıcıya kaydedilir. Böylece aynı siteye tekrar girildiğinde daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulur.

        4

        NEDEN KULLANILIYOR?

        Çerezlerin en önemli amacı, kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Örneğin, bir alışveriş sitesinde sepete eklediğiniz ürünler veya giriş yaptığınız kullanıcı hesabı çerezler sayesinde hatırlanır. Ayrıca siteler, hangi içeriklerin daha çok ilgi gördüğünü anlamak için de çerezlerden yararlanır.

        5

        KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK

        Çerezler, kullanıcıların internetteki davranışlarını takip edebildiği için gizlilik endişelerini de beraberinde getirir. Avrupa Birliği’nin GDPR düzenlemeleri ve Türkiye’deki KVKK yasaları çerez kullanımında şeffaflık ve kullanıcı onayını zorunlu hale getirmiştir. Bu yüzden siteler, artık her ziyaretçiye “çerezleri kabul et” uyarısı göstermek zorundadır.

        6

        ÇEREZ TÜRLERİ

        Çerezler yalnızca bir türden oluşmaz. “Zorunlu çerezler” site işlevselliği için gereklidir ve genellikle reddedilemez. “Performans çerezleri” sitenin kullanımını analiz ederken, “hedefleme çerezleri” reklamları kişiselleştirmek için kullanılır. Kullanıcılar bu seçenekleri kabul edebilir ya da reddedebilir.

