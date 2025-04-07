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        Haberler Spor Diğer Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi final serisinde ilk raunt Galatasaray'ın! - Diğer Haberleri

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi final serisinde ilk raunt Galatasaray'ın!

        Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi final serisi ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe İstanbul Jet'i 59-53 yenerek 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:27 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:27
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        Tekerlekli Sandalye'de ilk raunt Cimbom'un!
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Galatasaray Fuzul, konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 59-53 yendi.

        Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin ilk periyodunu 17-14 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 31-27 üstün gitti. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 45-41 önde geçtiği maçtan 59-53 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

        İki galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği play-off final serisinde ikinci maç, 12 Nisan Cumartesi günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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