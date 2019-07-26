Tekfur Sarayı Müzesi'ne büyük ilgi

Her gün yumurta yenir mi?

Tekfur Sarayı, Bizans döneminde İmparator 2'nci Theodosius tarafından inşa ettirilerek 11'inci ve 15'inci yüzyıllar arasında Bizans İmparatorluğu sarayı olarak kullanılan Blakhernai Sarayı kompleksinin sağlam kalan tek yapısı.

Tekfur Sarayı, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu tarihine dair bilgileri barındırmasının yanı sıra İstanbul'dan dünyaya gönderilen çömlek, cam ve çini sanatlarının örnekleriyle müze olarak hizmet vermeye başladı.

Hologram teknolojisiyle çömlek yapımının anlatıldığı, Tekfur Sarayı Müzesi'nde öte yandan, 1582'de Padişah 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'in düğünü nedeniyle düzenlenen şenlikleri anlatan Surname-i Hümayun eserinin cam ve çömlek geçişi sahneleri de ilk kez animasyon olarak sunuluyor.

Ücretsiz olan Tekfur Sarayı Müzesi'ni açıldığı 17 Haziran'dan bugüne kadar 6 bin 500 kişi gezdi.