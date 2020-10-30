Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi

AA

İslamiyet'i seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutan olan Mikhael Kosses, Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah Mihal Gazi ismini alarak Osmanlı'ya hizmet etti.

Fetihlerde gösterdiği cesaret ve başarılarıyla anılan Mihal Gazi, Osman Bey'e yapılacak bir suikastı da önledi.

Orhan Gazi zamanında Bursa'nın fethine katıldıktan sonra 1328'de vefat eden Abdullah Mihal Gazi'nin, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesine ziyaretçilerin ilgisi artıyor.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine, yapılan çalışmaların ardından türbeye daha fazla ziyaretçi gelmeye başladığını söyledi.

Türbede iki ay önce çalışma başlatıldığını aktaran Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Türk kahramanı Mihal Gazi'nin bulunduğu türbe içinde ve etrafında çevre düzenlemesi ile peyzaj çalışması başlattık. Türbemizin etrafı bir gül bahçesine çevrildi. Çevresinde Allah'ın 99 isminin bulunduğu 99 adet gül var. Türbenin sandukası da değiştiriliyor."

Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Kütahya başta olmak üzere birçok yerden türbeye ziyaretçi ilgisinin olduğunu anlatan Açıkgöz, "Buradaki değişimin meyvesini toplamaya başladık. Ziyaretçi sayısı her geçen gün müthiş şekilde artıyor. İnsanlar buraya gelip güzel paylaşımlar yapmaya başladı. Türbenin etrafında 634 ve 463 yıllık tescilli ağacımız var. Peyzaj çalışması yaparken daha fazla anıt ağaç olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- ''Tekfur iken, Osman Gazi'nin silah arkadaşları arasına girdi''

Mihal Gazi'nin hayatını araştıran ve tez hazırlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Çağ tarihçisi Doç. Dr. Vedat Turgut da Mihal Gazi'nin Osman Bey zamanında Bizans'a bağlı Harmankaya'da tekfur iken daha sonra Osman Gazi'nin silah arkadaşları arasına girdiğini anlattı.

Tekfurun, Osmanlı'ya tabi olarak İslam'ı kabul ettiğini belirten Turgut, şunları kaydetti:

''Müslüman olduktan sonra Abdullah adını alan Gazi Mihal, Osmanlı arşivlerinde hep orijinal adıyla kaydedilmiştir. Gölpazarı ilçesinde bir zaviye ile hamam yaptırdığı anlaşılan Köse Mihal'in türbesi 1885'te 2. Abdulhamid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Mihal Gazi'nin soyundan gelenler, daha sonra Rumeli'nin fethiyle birlikte Avrupa'ya geçerek akıncı beyi olarak görev yapmışlardır. Köse Mihal'in Aziz Paşa, Balta Bey ve Gazi Ali Bey adlarında üç oğlunun bulunduğu ve bunların Rumeli'de sınır boylarında faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Osmanlı devletinin ilk devirlerinden itibaren, askeri ve sosyal tarihinde mühim roller oynamış akıncı ailelerinden biri olan Mihaloğulları, Harmankaya tekfuru Köse Mihal'in soyundan devletin kuruluş ve yükseliş devrelerinde meşhur kahramanlar yetiştirmiştir.''

Köy muhtarı Metin Doruk da Kaymakam Açıkgöz'ün, Abdullah Mihal Gazi Türbesi'ne büyük önem verdiğini ifade ederek, ''Burada yapılan çalışmalar sonrası ziyaretçi sayısında artış oldu. Abdullah Mihal Gazi, Osmanlı'nın kuruluşunda büyük payı olan bir akıncıymış. Köyün tanıtımına da büyük katkı sağladı.'' diye konuştu.

Köyün sakinlerinden Mustafa Sayan ise kendileri için gurur kaynağı olan Mihal Gazi'nin kabrini sık sık ziyaret ettiklerini aktardı.