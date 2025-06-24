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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da 340 dekar ekili alan yandı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da 340 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'da 2 farklı yangında 340 dekar buğday ekili alan yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:12
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        Tekirdağ'da 340 dekar ekili alan yandı
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        Tekirdağ'ın Nusratfakı Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 250 dekar buğday ekili alan yandı.

        Çorlu ilçesi Karatepe mevkisinde de 90 dekarlık buğday ekili alan yangında zarar gördü.

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