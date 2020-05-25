Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde İbrahim K. ile Ahmet Aydoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.İbrahim K., Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.Ağır yaralanan Aydoğan, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle çevredeki bir ev ve otomobil de zarar gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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