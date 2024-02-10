Tekirdağ'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekirdağ'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekipler, firari hükümlünün Tekirdağ'da bir adreste olduğunu tespit etti. AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.