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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Büyük bir zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı

Çorlu yangın
DHA

 

Çorlu- Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasına imha için getirilen çöplerin bulunduğu alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöplüğün tamamına yayılan yangına müdahale eden ekipler, alevleri fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan iş makinelerinin de yardımıyla güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Bu arada, fabrikada geçen yıl Ağustos ayında yangın çıkmış ve tesiste büyük zarar meydana gelmişti.

 

 

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