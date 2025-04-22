Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına ceza

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma birimleriyle birlikte 21 Nisan 2025 tarihinde E-80 Otoyolu Saray Otoban kontrol noktasında gerçekleştirdikleri denetimde yasal olmayan şekilde bölgeye sokulmak istenen 15 büyükbaş hayvanı tespit etti.

Yapılan incelemelerde, hayvanların gerekli belgeler olmadan Trakya'ya getirildiği belirlenirken, veteriner hekimlerin gözetiminde hayvanlar tutanak altına alındı. "Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler" genelgesi uyarınca, hayvanlar en yakın kesimhanede itlaf edildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında, hayvanların sahibine 105 bin TL, kamyon sürücüsüne ise 25 bin TL olmak üzere toplam 130 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, Trakya'nın 2010 yılından bu yana şap hastalığından ari bölge ilan edildiğini hatırlatarak, Anadolu'dan bölgeye canlı hayvan getirilmemesi konusunda üreticileri uyardı.

Menşei belli olmayan hayvanların kesime getirilmesi veya kesilmesinin de yasal sorumluluk doğuracağı vurgulanırken, vatandaşların şüpheli durumlarda jandarma ya da ilçe müdürlüklerine bildirimde bulunmaları istendi.