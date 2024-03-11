Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tekirdağ'da Ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor

        Tekirdağ'da Ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor

        Tekirdağ'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti ramazan çöreği kentteki fırınlarda pişirilmeye başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 saat sürüyor! Mutlaka sarı olması gerekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti Ramazan çöreği, kendine has tadı ve kokusuyla vatandaşlardan talep görüyor.

        Fırıncı Ekrem Ökten, Osmanlı'dan gelen geleneği 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        MUTLAKA SARI OLMASI GEREKİYOR

        Nohut mayasının kıvamını tutturmanın çok önemli olduğunu belirten Ökten, "Ramazan çöreği sadece nohut mayasından yapılıyor. Başka hiçbir katkı maddesi yok" dedi.

        Ökten, ramazan çöreğinin mutlaka sarı olması gerektiğini, içerisinde katkı maddesi bulunan çöreğin bu renkte olmadığını dile getirdi.

        YAPILIŞI 16 SAAT SÜRÜYOR

        Mayanın tutturulmasının hassas bir iş olduğunu anlatan Ökten, "Bunun yapılışı ve mayasının tutması 16 saat sürüyor. Sadece mayanın tutması için 8 saat bekliyoruz. Gece en az 6 defa mayaların yerini değiştiriyoruz. Küçük bir bebek gibi bu çörek, ne sıcağa ne soğuğa gelir. Oda sıcaklığında olması lazım. Yapılışı sadece maya tutmasıyla olmuyor. Çok işçilik istiyor. Ama ramazan ayında bu işi biz severek yapıyoruz" diye konuştu.

        Ramazan çöreği üretimini çocuğuna ve torunlarına miras bırakmak istediğini söyleyen Ökten, onları da bu geleneği sürdürürken görmeyi arzuladığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ramazan çöreği geleneği
        #Tekirdağ
        #haberler