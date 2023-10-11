Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı

TEKİRDAĞÇorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılan yangın tatbikatında senaryo gereği inişe geçtiği sırada kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü. Gerçeği aratmayan tatbikat, planlandığı süre içerisinde başarıyla tamamlandı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ARFF personeli tarafından 'Kaza kırım ve yangınla mücadele tatbikatı' gerçekleştirildi. Havalimanında kaza-kırıma uğrayan bir uçakta çıkan yangına karşı tecrübe kazanmaları ve ARFF araçlarının performansının denenmesi amacıyla düzenlenen tatbikata, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, havalimanı müdürü Ahmet Gündoğmuş katıldı. Senaryo gereği içinde 180 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu Ankara-Çorlu seferini yapan KT 4225 sefer sayılı A-717 tipi yolcu uçağı, piste iniş yaptığı sırada lastiği patladı. Pisten çıkan uçağın motor bölümünde yangın çıktı. Uçağın kaza kırıma uğraması üzerine havalimanında bulunan itfaiye ekipleri, pist ve çevresinde önlem alarak, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla çıkan yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla sonuçlandı.

'50 PERSONEL KATILDI'

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, havalimanında yılda bir kez yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de hem havalimanı itfaiye ekiplerimiz, hem özel hastanelerimiz, devlet hastanemiz ve sağlık personelimiz büyükşehir belediyemiz ve AFAD ekiplerimizle birlikte yaklaşık 50 personelimizin katıldığı bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Epey rüzgarın olduğu, olumsuz hava şartlarının olduğu bir ortamda arkadaşlarımız gayet özverili bir şekilde tatbikatımızı gerçekleştirdiler. Tabi ki tatbikat senaryo gereği çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek 5 dakika gibi bir sürede olay yerine gelerek söndürdüler. Allah inşallah gerçek kazalar vermesin. Ama bizim hazırlıklarımız son sürat devam ediyor" diye konuştu.