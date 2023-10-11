Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı

        TEKİRDAĞÇorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılan yangın tatbikatında senaryo gereği inişe geçtiği sırada kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü. Gerçeği aratmayan tatbikat, planlandığı süre içerisinde başarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞÇorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılan yangın tatbikatında senaryo gereği inişe geçtiği sırada kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü. Gerçeği aratmayan tatbikat, planlandığı süre içerisinde başarıyla tamamlandı.

        Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ARFF personeli tarafından 'Kaza kırım ve yangınla mücadele tatbikatı' gerçekleştirildi. Havalimanında kaza-kırıma uğrayan bir uçakta çıkan yangına karşı tecrübe kazanmaları ve ARFF araçlarının performansının denenmesi amacıyla düzenlenen tatbikata, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, havalimanı müdürü Ahmet Gündoğmuş katıldı. Senaryo gereği içinde 180 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu Ankara-Çorlu seferini yapan KT 4225 sefer sayılı A-717 tipi yolcu uçağı, piste iniş yaptığı sırada lastiği patladı. Pisten çıkan uçağın motor bölümünde yangın çıktı. Uçağın kaza kırıma uğraması üzerine havalimanında bulunan itfaiye ekipleri, pist ve çevresinde önlem alarak, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla çıkan yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla sonuçlandı.

        '50 PERSONEL KATILDI'

        Çorlu Kaymakamı Murat Eren, havalimanında yılda bir kez yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de hem havalimanı itfaiye ekiplerimiz, hem özel hastanelerimiz, devlet hastanemiz ve sağlık personelimiz büyükşehir belediyemiz ve AFAD ekiplerimizle birlikte yaklaşık 50 personelimizin katıldığı bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Epey rüzgarın olduğu, olumsuz hava şartlarının olduğu bir ortamda arkadaşlarımız gayet özverili bir şekilde tatbikatımızı gerçekleştirdiler. Tabi ki tatbikat senaryo gereği çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek 5 dakika gibi bir sürede olay yerine gelerek söndürdüler. Allah inşallah gerçek kazalar vermesin. Ama bizim hazırlıklarımız son sürat devam ediyor" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
        Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
        Tekirdağ'da otobüsle tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otobüsle tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da, yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 3 yaralı
        Tekirdağ'da, yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 3 yaralı
        Tekirdağ'da sardalya tezgahların yeni gözdesi oldu
        Tekirdağ'da sardalya tezgahların yeni gözdesi oldu
        Kasadan para çalan hırsızın başına börek tepsisi ile vurdu
        Kasadan para çalan hırsızın başına börek tepsisi ile vurdu
        Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
        Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı