Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında, 3 sanığa tutuklama talebi TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını veren savcı, TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ile Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını, diğer sanıkların 'basit taksir' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını veren savcı, TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ile Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını, diğer sanıkların 'basit taksir' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı `ya gitmek için hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkıp devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi yaralandı. Kazada kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliğinde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliğinde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

9 GÖREVLİYE DAHA DAVA AÇILDI

Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava sürürken, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Savcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesiminin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkili olduğunu değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından savcılık, kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında da 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

TUTUKLANIP, TAHLİYE EDİLDİ

Haklarında kamu davası açılan TCDD görevlileri, olay tarihinde TCDD 1'inci Bölge Müdürü Nihat Aslan, bölge müdürlüğünde bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı L.M., TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, üstyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı L.K., altyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı N.A., yol kontrolörü olarak görev yapan B.O., inşaat mühendisi T.B.Ö., mühendis olarak görev yapan D.P. ve K.B.'nin de yargılanmasına başlandı. Bir önceki duruşmada, Mümin Karasu hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı verildi. Karasu, 10 Ekim 2022'de adliyeye giderek teslim olduktan sonra tutuklandı. Avukatlarının itirazıyla Karasu, 24 Aralık 2022'de yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

TCDD'NİN BİRİMLERİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Daha önceki oluşturulan bilirkişi heyetinin ek raporu okundu. Raporun ulaştırma ve yapı mühendisliği bölümünde kaza nedenleri, 'Kaza yerindeki menfezin hidrolik ve kanat duvarları açısından yetersizliği. Balast tabakası altındaki koruma tabakasının yetersizliği. Balast tutucu duvarların eksikliği. Hat üstyapısının yürüyerek gözleme olanak tanıyacak kadar geniş olmaması. Dolgu şevi boyunca gelişmiş olan yabani bitkilerin şevi zayıflatması. Ray kırığı konusunda uyarıda bulunacak elektronik sistem eksikliği' olarak sıralandı. Raporda, "TCDD Genel Müdürlüğü AR-GE Birimi, Merkez ve 1'inci Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile altyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığı ve Yol ve Geçit Kontrol Memuru istihdam etmekle sorumlu başkanlığının asli kusurlu oldukları görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

'ADALETİ BEKLİYORUZ'

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 17'nci duruşma öncesinde kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bazı yaralılar, duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. Burada aileler adına kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, konuştu. Öz, "Biz adalet istemiyoruz artık, biz adaleti bekliyoruz. Olması gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Duruşmalardan beri ne yazık ki gerçek sorumlular dediğimiz, elimizde taşıdığımız bu liyakatsiz kişiler, liyakatsiz yöneticiler; ne yazık ki savcılığın elinde yetki olduğu halde bir yerlere güçleri yetmediği için bu duruşma salonlarına getirilemediler. 'Suçlu yağmurdur' denilen yerden şu anda 13 tane sanığa geldik. İçeride 13 tane sanık yargılanıyor. Bu 13 sanığın, bugün savcının mütalaasında açıkladığı durumda bizim beklediğimiz, olası kasıt üzerinden her birinin ceza almasıdır. Bu bir karar duruşması değil ama karar duruşması kadar önemli. 6 yıldır bizim yaptığımız bütün mücadelelerin, sizlerle birlikte, yanımızda olan herkesle birlikte vermiş olduğumuz adalet mücadelesinin bugün hukuk tarafındaki gerçeğini göreceğiz. Biz her şeye rağmen adalet diye talebimizi dile getiriyoruz. Biz bugün dediğim gibi olası kasıt bekliyoruz savcılıktan. Umarım korkmadan, vicdanlarıyla, yetkileri dahilinde karar verirler" dedi.

3 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEĞİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın tutuklanmalarını talep etti. Mütalaada, "Sanıklar Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın kaza tarihindeki bulunduğu türev ve sorumlulukları bakımından 30/05/2018 tarihli yazıyı düzenleyip imzaladığından ve alt birimler tarafından bu yazının gereğinin yapılıp yapılmadığını, gereğinin ne şekilde yapıldığının denetleme görevi bulunduklarından yaz mevsimi geneli için gerçekleşmesi öngörülen ve kaza günü özelinde hava durumu takip edilseydi öngörülebilir olan ray altındaki boşalmanın/akmanın, hava şartlarından kaynaklı hat bozulmanın ve neticesinde meydana gelen kaza ile yaralanma ve ölüm neticelerini öngördüğünden TCK 22/3 uyarınca bilinçli taksitle hareket ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri" denildi.

Savcı mütalaasında, Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını talep ederek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olması dikkate alınarak, tutuklanmalarını istedi. Mütalaada, diğer sanıklar, Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, Burhan Ortancıl, Deniz Parla, Kubilay Haşkaya, Levent Kaytan, Levent Muammer Meriçli, Nihat Aslan, Nizamettin Aras ve Tevfik Baran Önder'in ise Mümin Karasu tarafından14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'ne e-imzalı gönderilen yazının muhatapları olmadıkları, yazıda bahsedilen yaz mevsimine ilişkin olumsuz hava koşullarında alınması gereken tedbirlere dair yetki, görev ve sorumluluklarının bulunmadığı, ayrıca suça konu kazayı ve neticesini öngördüklerine dair delil bulunmadığı ve bu nedenle haklarında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi.

Mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu sırada Mısra Öz, mahkeme heyetine, "Siz bu sanıkları tutuklayamadınız. Şunları kelepçe takıp, önümüzden geçiremediniz" diye seslendi. Görevliler, daha sonra Öz'ü dışarı çıkardı.