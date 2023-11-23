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        Tekirdağ'da 1. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu başladı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:20
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        Tekirdağ'da 1. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu başladı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu" başladı.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan NKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, geniş katılımlı bir sempozyum düzenlemekten mutlu olduklarını söyledi.

        21.yüzyılda her alanda değişimlerin yaşandığını dile getiren Keskin, geleceği şekillendirmenin iyi bir gençliğin yetiştirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

        Keskin, gençlerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Sorunların temelinde hayatın belli bir gaye uğruna inşa edilmemesi yatmaktadır. Bu ise gençleri anı yaşamaya, haz ve zevklerin peşinden koşmaya, lüks ve gösterişe, farklı olabilmek için anlamsız sergilemeye götürmektedir. Amacımız, gençlerimizin toplumsal değişmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarını saptamak. Sorunların çözümüne yönelik dinimizin sunduğu önerilerde bulunmak." diye konuştu.

        Sempozyumda, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin ve Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'te konuşma yaptı.

        Sempozyum yarın son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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