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        Tekirdağ'da eski patronuna kızan kadın keserle güzellik merkezinin camlarını kırdı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın eski işvereniyle yaşadığı tartışma sonrası daha önce çalıştığı güzellik salonuna keserle camları kırarak zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:43
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        Tekirdağ'da eski patronuna kızan kadın keserle güzellik merkezinin camlarını kırdı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın eski işvereniyle yaşadığı tartışma sonrası daha önce çalıştığı güzellik salonuna keserle camları kırarak zarar verdi.

        Alınan bilgiye göre, A.V. (35), eski işvereni İ.A. ile görüşmek üzere Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki güzellik merkezi salonuna gitti.

        İ.A. ile tartışması sonrası A.V, merkezin camlarını keserle kırarak eski iş yerine zarar verdi.

        Şikayet üzerine bölgeye gelen asayiş ekipleri A.V'yi gözaltına aldı.

        Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, eski işvereninin kendisi hakkında dedikodu çıkarttığını, bu duruma kızarak bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.V, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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