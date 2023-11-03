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        Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        TEKİRDAĞ´dayurt dışına kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ile içinde bulunduğu aracın sürücüsü H.K., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:10
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        Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        TEKİRDAĞ´dayurt dışına kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ile içinde bulunduğu aracın sürücüsü H.K., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Ankara 25´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanması süren H.B.´nin yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. H.B.´nin içinde bulunduğu otomobil takibe alınarak, kent merkezinde durduruldu. H.B. ve otomobili kullanan H.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve H.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.

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