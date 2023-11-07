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        13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:57 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:00
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        13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı (4)
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        2ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Tekirdağ´ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranın zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Erkan Şahin ile Şakir Çakmak, tutuklanırken, Şahin´in babası Necmettin Şahin ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

        ÇALIŞKAN´IN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

        Tutuklanan Erkan Şahin ile Şakir Çakmak, adliyenin arka kapısından geniş güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Gazetecilerin, 'Neden öldürdünüz? Neden tutuklandınız? Fevzi´yi yakarak mı öldürdünüz?' sorularına şüpheliler yanıt vermedi. Bu arada dışarıda bekleyen Fevzi Çalışkan´ın yakınları, tutuklanan 2 kişiye tepki gösterip hakaret etti. Bir kişi ise "Sizi kıyma makinesine vereceğim. Kıyma makinesine" diye bağırdı. Tutuklanan 2 kişi, cezaevine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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