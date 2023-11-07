13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı (4)

2ŞÜPHELİTUTUKLANDI

Tekirdağ´ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranın zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Erkan Şahin ile Şakir Çakmak, tutuklanırken, Şahin´in babası Necmettin Şahin ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

ÇALIŞKAN´IN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklanan Erkan Şahin ile Şakir Çakmak, adliyenin arka kapısından geniş güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Gazetecilerin, 'Neden öldürdünüz? Neden tutuklandınız? Fevzi´yi yakarak mı öldürdünüz?' sorularına şüpheliler yanıt vermedi. Bu arada dışarıda bekleyen Fevzi Çalışkan´ın yakınları, tutuklanan 2 kişiye tepki gösterip hakaret etti. Bir kişi ise "Sizi kıyma makinesine vereceğim. Kıyma makinesine" diye bağırdı. Tutuklanan 2 kişi, cezaevine götürüldü.