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        PKK´ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

        İSTANBUL´da,jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan M.N.A., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 16.11.2023 - 22:10
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        PKK´ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
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        İSTANBUL´da,jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan M.N.A., tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı´nca yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK´nin sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A.´nın Rusya´dan, İstanbul´a geldiği belirlendi. M.N.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul´un Fatih ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ´a getirilen M.N.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe `PKK/KCK terör örgütüne üye olma´ ve `terör örgütüne fon sağlama´ suçlarından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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