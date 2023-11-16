PKK´ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL´da,jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan M.N.A., tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı´nca yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK´nin sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A.´nın Rusya´dan, İstanbul´a geldiği belirlendi. M.N.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul´un Fatih ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ´a getirilen M.N.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe `PKK/KCK terör örgütüne üye olma´ ve `terör örgütüne fon sağlama´ suçlarından tutuklandı.