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        Römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendi

        TEKİRDAĞ'dalimanda demirli römorkörde çıkan yangında dumandan etkilenen F.K., hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:10
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        Römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendi
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        TEKİRDAĞ'dalimanda demirli römorkörde çıkan yangında dumandan etkilenen F.K., hastaneye kaldırıldı.

        Süleymanpaşa ilçesindeki Ceyport Limanı'nda demirli römorkörde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Römorkörden dumanların çıktığını gören liman çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, römorkörde çalışan F.K. baygın halde bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenen F.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol atına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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