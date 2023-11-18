Römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendi

TEKİRDAĞ'dalimanda demirli römorkörde çıkan yangında dumandan etkilenen F.K., hastaneye kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Ceyport Limanı'nda demirli römorkörde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Römorkörden dumanların çıktığını gören liman çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, römorkörde çalışan F.K. baygın halde bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenen F.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol atına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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