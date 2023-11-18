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        Römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:30
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        Römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendi (2)
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        HASTANEDEYAŞAMINIYİTİRDİ

        Tekirdağ Ceyport Limanı'nda demirli römorkörde çıkan yangında dumandan etkilendiği belirtilen ve baygın halde Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Karan (27), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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