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        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal edildi

        KIRKLARELİveTekirdağ'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu'da ağaçlar devrilirken, Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:50
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        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal edildi
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        KIRKLARELİveTekirdağ'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu'da ağaçlar devrilirken, Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'de, kar ve rüzgar etkili oldu. Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

        BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

        Tekirdağ'da da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu'da rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar, çöp konteynerları ve pazar tezgahları devrildi. Marmara Denizi kıyısındaki Marmaraereğlisi ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bazı yük gemileri, Tekirdağ açıklarında demirledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyı bölgesinde olası olumsuzluklara karşı kontrollerini artırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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