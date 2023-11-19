Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; eğitim uçuşları iptal edildi KIRKLARELİveTekirdağ'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu'da ağaçlar devrilirken, Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

KIRKLARELİveTekirdağ'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu'da ağaçlar devrilirken, Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'de, kar ve rüzgar etkili oldu. Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Tekirdağ'da da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu'da rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar, çöp konteynerları ve pazar tezgahları devrildi. Marmara Denizi kıyısındaki Marmaraereğlisi ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bazı yük gemileri, Tekirdağ açıklarında demirledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyı bölgesinde olası olumsuzluklara karşı kontrollerini artırdı.