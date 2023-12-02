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        Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        TEKİRDAĞ´ınÇerkezköy ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:10
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        Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ´ınÇerkezköy ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çerkezköy- Çorlu kara yolu üzerindeki Veliköy Mahallesi´ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Ali İ.´nin kullandığı 01 AGU 767 plakalı kamyon, kavşakta dönüş yapmak için bekleyen Muzaffer Çaplı´nın kullandığı 59 ACM 263 plakalı otomobile çaptı. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Çaplı ile yanındaki Vedat Taş, Kerem Daşkıran yaralandı. Kamyon şoförü ise aracı ile birlikte kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkarılıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muzaffer Çaplı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

        Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalamak için çalışma başlattı. Kaza yerinde düşen plakasından yola çıkan jandarma, PTS kayıtlarını inceleyerek, kamyonun Ergene ilçesinin Velişeme ilçesinde olduğunu tespit etti. Park halinde bulunan kamyonun şoförü Ali İ. de yakalanarak gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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