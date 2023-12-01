Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde 15 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Evlerde yapılan aramada 233 gram bonzai, 61 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 782 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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