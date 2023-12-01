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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:17
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde 15 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Evlerde yapılan aramada 233 gram bonzai, 61 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 782 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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