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        Tekirdağ'da 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilde bulunan 3 kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:26
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        Tekirdağ'da 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilde bulunan 3 kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        İlçe merkezindeki yaptığı eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler B.F, B.D, Ö.D, E.D. ve B.D. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi.

        Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çerkezköy'de 3 gün önce Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 59 ADV 790 plakalı otomobile motosikletli kişilerce silahla ateş açılmış, araçtaki İ.Ö, E.D. ve C.D. yaralanmıştı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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