Tekirdağ'da 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilde bulunan 3 kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İlçe merkezindeki yaptığı eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler B.F, B.D, Ö.D, E.D. ve B.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çerkezköy'de 3 gün önce Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 59 ADV 790 plakalı otomobile motosikletli kişilerce silahla ateş açılmış, araçtaki İ.Ö, E.D. ve C.D. yaralanmıştı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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