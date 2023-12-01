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        Çerkezköy'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 5 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobili takip eden ve yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletteki 2 kişiden biri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:10
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        Çerkezköy'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 5 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobili takip eden ve yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletteki 2 kişiden biri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Olay, geçen salı günü Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karacan Sokak üzerinde meydana geldi. V.C. yönetimindeki 55 ADV 790 plakalı otomobil seyir halindeyken, iddiaya göre, yüzlerinde kar maskesi bulunan motosikletteki 2 kişi tarafından bir süre takip edildi. Bir süre sonra motosikletten inen bir kişi, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilere tabancayla art arda ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği E.D., C.D. ve İ.Ö., yaralandı. Sürücü V.C. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin kimliğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel´in koordinesinde İstanbul, Çorlu ve Çerkezköy´de düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan ve saldırıda tabancayı kullandığı belirlenen Berkay F., motosikleti kullanan İsmail K. ile saldırının azmettiricileri olduğu ve silah temin ettiği belirtilen Batuhan D., Ercan D., Özkan D., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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