Tekirdağ'da yakalanan PKK'nın sözde komutanı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 'Leyd' kod adlı M.E.H.'nin Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. M.E.H., bulunduğu eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.H., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 'Leyd' kod adlı M.E.H., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

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